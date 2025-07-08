Жителя Ейского района осудили за смертельное избиение пенсионерки

В Ейском районе Краснодарского края суд признал виновным 54-летнего местного жителя в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пожилой женщины. Фигуранта дела приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что вечером 26 февраля 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился в доме пожилой женщины в станице Камышеватской, где проживал время от времени. Между ними возник конфликт, вызванный претензиями пенсионерки к образу жизни фигуранта дела. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по голове, после чего ушел спать. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время.

В период расследования суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По приговору Ейского районного суда осужденному назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Ъ-Кубань» писал, что в Ейском районе Кубани в ДТП погибла пенсионерка. Пожилая пара с внуком ехала на отдых в станицу Должанскую.

Мария Удовик