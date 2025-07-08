На Кубани осудят гадалку за «снятие порчи» за 9,5 млн рублей

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Ростовской области, которую обвиняют в мошенничестве на сумму более 9,5 млн руб. Гадалка на протяжении пяти лет под видом снятия «порчи» получала деньги от потерпевшей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении 37-летней уроженки Ростовской области направлено в суд. Следствием установлено, что во время отдыха в станице Голубицкой (Темрюкский район) фигурантка дела предложила одной из местных жительниц провести «обряд по снятию порчи».

Убедив потерпевшую в необходимости многократных сеансов, обвиняемая в течение пяти лет систематически получала от нее денежные средства. Общая сумма переданных средств составила более 9,5 млн руб. Денежные переводы производились якобы за проведение ритуалов, результаты которых обвиняемая не могла подтвердить.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

В ближайшее время материалы поступят в суд для рассмотрения по существу.

«Ъ-Кубань» писал, что на Кубани в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Красноармейского района, обвиняемой в мошенничестве с 85-летним пенсионером, у которого она под предлогом снятия «порчи» выманила 90 тыс. руб. Фигурантка дела полностью признала вину, возместила ущерб, материалы переданы в Новопокровский районный суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик