«Краснодар» усилится лучшим ассистентом чемпионата Франции

Футбольный клуб «Краснодар» договорился с французским «Осером» о переходе 29-летнего полузащитника Гаэтана Перрена. Об этом сообщает журналист Sky Sport Italy Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По информации источника, сумма трансфера составит €4,5 млн. Главный тренер «Осера» Кристоф Пелиссье сообщил на пресс-конференции, что клубы «подписывают документы о трансфере».

В завершившемся сезоне Перрен провел за «Осер» 35 матчей, в которых забил 10 голов и отметился 11 результативными передачами. Он стал лучшим ассистентом чемпионата Франции. Ранее полузащитник играл за «Лион» и «Орлеан».

«Краснодар» в сезоне-2024/25 впервые в своей истории стал чемпионом России. Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 18 июля.

Таисия Орлова