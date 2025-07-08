FT: ЕС ищет способы заткнуть дыру в $19 млрд в бюджете Украины

Евросоюз в срочном порядке пытается найти спонсоров, готовых покрыть дефицит бюджета Украины на следующий год, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Непокрытым зарубежной помощью пока остается дефицит $19 млрд.

По данным газеты, Еврокомиссия обсуждает с государствами-членами ЕС все возможные варианты решения проблемы: предоставление Украине военной помощи в виде внебюджетных грантов, авансирование кредитов в рамках существующей программы поддержки Киева от G7 на сумму $50 млрд, а также дальнейшее использование российских государственных активов, замороженных властями ЕС.

Как отмечают источники газеты, Еврокомиссии и другим донорам уже пришлось скорректировать оценки расходов, связанные с помощью Украине из-за того, что военные действия в стране затягиваются.

По оценкам МВФ, потребности Украины в финансировании на следующий год и так будут удовлетворены. Правда, аналитики валютного фонда исходят из того, что война закончится в нынешнем году или к середине 2026-го. На Украине и в ЕС этот сценарий считают маловероятным и потому стремятся найти финансирование на следующий год заранее. На этой неделе в Риме пройдет саммит по оказанию помощи Украине, в преддверии которого Еврокомиссия и активизировала свои усилия по поиску инвесторов и дополнительных средств, отмечает FT.

Кирилл Сарханянц