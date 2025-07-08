СКА подписал контракт с лучшим ассистентом регулярного чемпионата КХЛ

Канадский защитник Тревор Мерфи перешел в петербургский хоккейный клуб СКА, сообщает пресс-служба команды. Контракт рассчитан на два года.

Мерфи играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2019 года. Ранее он представлял китайский «Куньлунь» и казанский «Ак Барс». В 2021 году канадец перешел в новосибирскую «Сибирь». В прошлом сезоне Мерфи стал лучшим ассистентом и самым результативным защитником лиги: на его счету 58 очков (13 голов+45 результативных передач) в 64 играх. Всего в КХЛ хоккеист провел 301 матч и записал в свой актив 197 очков (52+145).

Таисия Орлова