После взрыва гранаты в рязанском клубе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела из-за гибели человека при взрыве в Рязани. По предварительным данным, в развлекательном заведении в историческом центре города взорвалась граната. Один человек погиб, трое пострадали.

Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном приобретении и ношении взрывных устройств (ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). По данным СКР, 7 июля сотрудник игрового клуба принес на работу «техническое устройство, обладающее способностью взрываться», и показал знакомым. Один из них попросил передать ему «устройство», вскоре «произошло его срабатывание». На месте происшествия погиб 19-летний гражданин, администратор и двое посетителей клуба были доставлены в больницу с различными травмами. Сотрудник клуба, который принес взрывоопасный предмет, был задержан.

В Минздраве сообщили ТАСС, что двое пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии, третий — в удовлетворительном.