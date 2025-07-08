На Кубани гадалку обвинили в хищении 9,5 млн рублей

В Краснодарском крае прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Ростовской области, которая обвиняется в мошенническом присвоении средств потерпевшей на сумму 9,5 млн руб. под предлогом снятия порчи. О завершении предварительного следствия сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Следствием установлено, что жительница Ростовской области обманывала потерпевшую в течение пяти лет. Женщины познакомились на базе отдыха на Азовском море в станице Голубицкой. Злоумышленница сообщила, что она является прорицательницей и готова провести ритуал снятия порчи с новой знакомой. По словам гадалки, ритуал оказался сложным, поэтому его пришлось повторять много раз. За каждый сеанс гадалка получала от потерпевшей деньги. Истратив на магические опыты более 9,5 млн руб., потерпевшая обратилась в полицию. После этого в отношении прорицательницы было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Анна Перова, Краснодар