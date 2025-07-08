В Краснодаре сократился ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем

Краснодар показал наибольшее среди российских городов-миллионников сокращение ценового разрыва между первичным и вторичным жильем — на 9 процентных пунктов, до 22%, за первое полугодие 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Один кв. м в новостройках краевого центра стоит 148 тыс. руб., на вторичном рынке — 121 тыс. руб. Сокращение разрыва произошло за счет снижения цен на новостройки с начала года (–4,9% к январю) при незначительном росте на рынке готового жилья (+2,1% к январю). В среднем по российским городам-миллионникам ценовая разница в июне 2025 года составила 33% в пользу новостроек против 32,9% в январе, увеличившись на 0,1 п. п.

С начала 2025 года медианная стоимость кв. м на вторичном рынке российских мегаполисов выросла на 2,7%, тогда как стоимость одного кв. м в новостройках увеличилась на 3,6%. Более заметная динамика цен на первичном рынке способствовала незначительному расширению ценового разрыва между сегментами недвижимости.

Наиболее значительное увеличение ценового разрыва зафиксировано в Омске (13 п. п.), Москве (10 п. п.) и Новосибирске (8 п. п.). В этих городах новостройки подорожали быстрее вторичного жилья.

«Стабилизация ценового разрыва, которую мы наблюдаем в первом полугодии, довольно логична в текущем положении рынка. При существующих условиях кредитования не стоит ожидать более значительные колебания цен на первичном и вторичном рынках. С другой стороны, стагнация ценового разрыва происходит из-за низких темпов роста стоимости новых объектов»,— заявил Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости».

Алина Зорина