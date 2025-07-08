Полиция Краснодара проводит проверку из-за стрельбы на улице Шевцова

В Краснодаре полиция проводит проверку из-за стрельбы, произошедшей на улице Шевцова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным из соцсетей, минувшей ночью неизвестный устроил стрельбу на улице в Краснодаре. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта, в результате которого пострадал мужчина. Его доставили в больницу с ранениями, которые, возможно, были получены от выстрелов из травматического пистолета. Скорую помощь пострадавшему вызвал прохожий.

Полиция устанавливает личности остальных участников инцидента. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Алина Зорина