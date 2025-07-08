На Кубани объявили штормовое предупреждение по пожароопасности 4-го класса

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило в своем Telegram-канале о сохранении высокого уровня пожарной опасности в ряде районов региона. До конца 8 июля и в течение 9 июля на большей части территории действует предупреждение о 4-м классе угрозы природных возгораний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации спасательного ведомства, штормовое предупреждение объявлено в северо-восточных, местами северо-западных, юго-западных, центральных и юго-восточных районах Краснодарского края. В указанных зонах сохраняется высокая вероятность возникновения природных пожаров, связанная с продолжительной засухой и жаркой погодой.

ГУ МЧС России по региону призвало население соблюдать меры предосторожности при нахождении в природных зонах. В ведомстве напомнили о запрете на использование открытого огня в лесах, особенно вблизи сухой растительности и валежника. Разведение костров допускается только на открытых площадках, при условии организации минерализованной полосы не менее полуметра. По завершении кострища его необходимо полностью ликвидировать — залить водой или засыпать землей.

В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112, а также использовать телефоны экстренных и доверительных служб.

«Ъ-Кубань» писал, что до 11 июля на большей части региона прогнозируется установление экстремально жаркой погоды — столбики термометров местами поднимутся до отметки +40 градусов. Повышенная температура сохранится на протяжении четырех суток, что может спровоцировать рост природных и техногенных рисков.

Мария Удовик