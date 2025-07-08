В Краснодаре из-за жары приостановили работу аттракционов

В Краснодаре из-за жаркой погоды временно остановлена работа аттракционов в городских парках. Ограничение продлится с 8 по 13 июля во временной промежуток с 12:00 до 16:00. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодарские парки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В связи с изменениями в работе жителям города рекомендуют при планировании посещения аттракционов в Городском саду, Чистяковской роще, Солнечном острове и парке имени 30-летия Победы уточнять часы их работы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае из-за сильной жары с 8 по 11 июля действует штормовое предупреждение. В течение четырех дней на территории региона ожидается повышение температуры воздуха, она достигнет 30–40 градусов.

Алина Зорина