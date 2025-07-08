В Башкирии руководитель сельхозкооператива осужден за мошенничество

Стерлитамакский городской суд признал руководителя сельхозкооператива виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) при реализации национального проекта, сообщает пресс-служба следственного управления Башкирии. Он приговорен к году и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год и штрафом в 100 тыс. руб.

Установлено, что в 2023 году глава кооператива участвовал в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и подал в министерство сельского хозяйства республики заявки на получение субсидии. Он предоставил в минсельхоз подложные документы о закупке оборудования, чтобы возместить якобы понесенные затраты. Кооперативу выделили из регионального бюджета субсидию в 500 тыс. руб.

Подсудимый возместил ущерб, отмечается в сообщении.

Майя Иванова