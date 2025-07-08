Синоптик Леус прогнозирует аномальную жару в Краснодарском крае

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил о превышении климатической нормы на 5-6 градусов в Краснодарском крае 8 июля. Информация опубликована в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Регион остается под воздействием антициклона с характерной малооблачной и сухой погодой. «В такой ситуации яркие лучи летнего солнца и ветры южных румбов будут активно повышать температуру, и показания термометров на 5-6 градусов превысят рамки климата»,— говорится в сообщении.

Термометры покажут от 35 до 37 градусов тепла. Ожидается восточный ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

На 9 июля синоптик прогнозирует погоду без осадков: ночью 20-22 градуса, днем 34-36 градусов тепла.

Лия Пацан