Уфимский «Салават Юлаев» расстался с нападающим Шелдоном Ремпалом

29-летний нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Уфа) Шелдон Ремпал уходит из команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба. По данным портала Sports.ru, канадский форвард подписал однолетний контракт с американским Washington Capitals.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ремпал пришел в «Салават Юлаев» летом прошло года. До этого играл в различных американских и канадских командах. В Национальной хоккейной лиге выступал в таких командах, как Los Angeles Kings, Carolina Hurricanes, Vancouver Canucks, Vegas Golden Knights.

За уфимскую команду сыграл в 68 матчах в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, заработал 61 очко (31+30) (второй результат в клубе после Джошуа Ливо). В плей-офф провел 19 игр, набрал 21 очко (8+13), став лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Идэль Гумеров