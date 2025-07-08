Пашинян пообещал возглавить освобождение Армянской апостольской церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично будет руководить освобождением Армянской апостольской церкви (ААЦ). Об этом он написал в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

«Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед»,— подчеркнул премьер-министр. По его мнению, ААЦ должна быть освобождена. «Я буду руководить этим освобождением»,— добавил господин Пашинян.

Никол Пашинян заявил об освобождении ААЦ на фоне недавних протестов в Ереване в поддержку предпринимателя, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Ранее он выступил в защиту ААЦ и был арестован судом на два месяца. Господина Карапетяна подозревают в публичных призывах к захвату власти.

Подробности — в материале «Ъ» «“Это не только про Карапетяна. Это про всех нас“».