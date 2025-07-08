На Кубани за сутки потушили более 30 пожаров и 13 последствий ДТП

В Краснодарском крае за прошедшие сутки огнеборцы потушили 31 пожар и 13 последствий ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На территории Кубани четвертый класс пожарной опасности действует в семи муниципальных образованиях. Особый противопожарный режим действует на всей территории края.

Сейчас на контроле МЧС находятся 64 туристские группы и два экстренных предупреждения о высокой пожароопасности.

За прошедшие сутки на водных объектах происшествий не было. Административные протоколы о ландшафтных пожарах и нарушениях порядка использования открытого огня не составлялись.

Алина Зорина