Бывшего ефрейтора обвинили в сотрудничестве с Украиной за $80

Бывший российский военнослужащий этапирован в Москву для рассмотрения военным судом его дела о дезертирстве и госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия. По версии правоохранителей, служивший ефрейтор-контрактник передавал Вооруженным силам Украины секретную информацию и пытался вступить в «Легион "Свобода России"» (внесен в реестр террористических организаций, запрещен в РФ).

Согласно материалам дела, мужчина передавал ВСУ фотографии военной техники и складов, за это «на банковский счет обвиняемого было осуществлено два транша: $30 и $50». Также в документах приводятся слова обвиняемого. Он признал «фактическую сторону дела», но не признал вины: «Не считаю, что совершил какое-то преступление».

Уголовное дело было возбуждено по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ), дезертирстве (ст.338 УК РФ), операциях с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ), попытке участия в деятельности организации, признанной террористической (ст. 205.5 УК РФ). Дело будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.

ТАСС указывает, что 23-летний челябинец внесен в РФ в перечень террористов. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.