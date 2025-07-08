Минстрой Башкирии планирует увеличить среднюю стоимость квадратного метра жилья

Минстрой Башкирии планирует утвердить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в третьем квартале этого года. Показатель составит 115 862 руб., следует из проекта приказа, опубликованного на сайте министерства. По сравнению со вторым кварталом года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья будет увеличена на 2%.

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Среднерыночная стоимость утверждена для расчета размера субсидий проживающим и зарегистрированным в республике гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Субсидии на приобретение жилья выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

Показатель индексируется минстроем ежеквартально. В четвертом квартале 2024 года он составлял 116 199 руб. В первом квартале 2025 года был уменьшен на 4,8%, до 110 658 руб., во втором квартале — увеличен на 2,6%, до 113 532 тыс. руб.

Наталья Балыкова