Глава Удмуртии после атак БПЛА: враг не помешает реализации инвестпроектов

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил после атак БПЛА по региону, что «никакие внешние обстоятельства и желание врага» не помешают республике реализовать запланированные инвестиционные проекты в срок, сообщили в правительстве республики 7 июля. Такое заявление он сделал на встрече с китайскими инвесторами, на средства которых — более 10 млрд руб. — возводится комбинат по обработке рулонной стали полного цикла в пригороде Ижевска. Соответствующее соглашение стороны подписали чуть более двух недель назад на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Никакие внешние обстоятельства, желание врага не помешают нам точно и в срок реализовать запланированные инвестпроекты. Мы приложим максимум усилий, чтобы запустить объект (комбинат по обработке рулонной стали.— “Ъ-Удмуртия”) без сдвижек. Ситуация сложная, но мы ни на секунду не останавливаем наши проекты. Сейчас на территории, где будет расположено предприятие, создается транспортная и инженерная инфраструктура. И я лично, и вся команда экономического блока открыты к обсуждению и решению возникающих вопросов»,— сказал на встрече Александр Бречалов.

Учредитель объединенной компании «РусТехнологии Ижевск» Ма Дэмин, гражданин Китая, в свою очередь поблагодарил главу региона за встречу, возможность обсудить текущие вопросы и найти их оперативное решение.

Министр экономики Удмуртии Анна Слугина рассказала на встрече, что на территории Завьяловского района, где будут возведены комбинат и другие промышленные предприятия, построена ЛЭП 10 кВ для строительной площадки, подготовлена проектно-сметная документация на строительство газопровода от магистрального газопровода, осуществлено подключение к сети передачи данных по волоконно-оптической линии связи. Идет подключение оборудования и объектов капстроительства к сети газораспределения, дорожные работы. Также решаются вопросы водоснабжения. Подведение коммуникаций осуществляется за средств бюджета республики.

Напомним, пустить завод планируется в 2025 году. Территория предприятия — 32 га. Организация планирует обеспечивать листовым металлом предприятия Удмуртии и соседних регионов. Предполагается, что реализация проекта позволит создать около 500 новых рабочих мест. Комбинат расположится на территории планируемой особой экономической зоны «Ижевск».

Подробнее о начале строительства комбината читайте в материале «Под сталь Китаю».