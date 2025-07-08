75% ижевских компаний трудоустраивают выпускников вузов без опыта работы

75% компаний в Ижевске трудоустраивают выпускников вузов без опыта работы. Согласно опросу SuperJob, тех, кто окончил колледж, принимают на работу 69% организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

С большей лояльностью к выпускникам относятся в сфере продаж, финансовом секторе и на производстве. Выпускников вузов чаще берут в инженерно-техническую сферу (ИТР), колледжей — на вакансии квалифицированных рабочих и продавцов.

Крупные компании со штатом от 1 тыс. сотрудников относятся к работникам без опыта лояльнее: 80% таких предприятий готовы работать с выпускниками учебных учреждений. Опрос проводился с 1 по 30 июня.