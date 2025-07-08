Акции Корпорации морского приборостроения переданы в уставный капитал ОСК

Росимущество внесло 100% минус 1 акцию АО «Корпорация морского приборостроения» (КМП) в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) в рамках оплаты дополнительных акций. Оставшаяся 1 акция КМП передана в доверительное управление ОСК.

Процедура проведена во исполнение указа президента России Владимира Путина от 9 декабря о передаче петербургской корпорации под управление ОСК. Цель — развитие научно-производственного потенциала и оптимизация структуры судостроительных компаний. Согласно документу, федеральные акции КМП переданы ОСК без конкурса. Ранее, в октябре 2023 года, 100% акций ОСК были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности отрасли.

КМП была создана указом президента 1 апреля 2020 года. В нее вошли свыше 30 предприятий, включая ключевые профильные концерны: «Аврора», «Океанприбор», ЦНИИ «Электроприбор» (все — Санкт-Петербург) и «Моринформсистема-Агат» (Москва).

Подробнее о развитии ОСК — в материале «Ъ».