Посольство РФ требует от США предоставить сведения о задержанном экс-главе Wex

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием предоставить сведения о выданном Польшей россиянине Дмитрии Васильеве, экс-главе крупной российской криптобиржи Wex. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского диппредставительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Васильев

Фото: Архив Дмитрия Васильева Дмитрий Васильев

Фото: Архив Дмитрия Васильева

28 июня адвокат Дмитрий Васильева Александр Суржин сообщил, что Польша экстрадировала экс-главу криптобиржи Wex, задержанного в Варшаве по запросу США. Васильева передали американским властям по делу о мошенничестве и отмывании денег, связанному с Александром Винником. В США Васильеву грозит до 25 лет тюрьмы по двум статьям.

Александр Винник, задержанный в Греции в 2017 году по запросу США, вернулся в Россию 13 февраля 2025 года в рамках двустороннего обмена. США обвиняли его в отмывании $4-9 млрд через закрытую криптобиржу BTC-e и экстрадировали его в августе 2022 года. Wex, по неподтвержденным данным, стала преемником биржи BTC-e.