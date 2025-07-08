Двое человек погибли при пожаре в жилом доме в Горячем Ключе
В Горячем Ключе при пожаре в частном доме на улице Лесной погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Сообщение о возгорании поступило 7 июля в 04:58 по мск. Пожарные установили, что горел одноэтажный жилой дом. Площадь возгорания составила 80 кв. м.
Огонь потушили силами девяти спасателей и трех единиц техники. На месте были обнаружены тела двух погибших.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Следственные органы проводят проверку.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности: следить за состоянием электропроводки, не оставлять включенные приборы без присмотра и устанавливать в домах пожарные извещатели.