Двое человек погибли при пожаре в жилом доме в Горячем Ключе

В Горячем Ключе при пожаре в частном доме на улице Лесной погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило 7 июля в 04:58 по мск. Пожарные установили, что горел одноэтажный жилой дом. Площадь возгорания составила 80 кв. м.

Огонь потушили силами девяти спасателей и трех единиц техники. На месте были обнаружены тела двух погибших.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Следственные органы проводят проверку.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности: следить за состоянием электропроводки, не оставлять включенные приборы без присмотра и устанавливать в домах пожарные извещатели.

Анна Гречко