На Кубани 8 июля прогнозируют жару до +40 градусов

На Кубани 8 июля синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

В большинстве районов края днем ожидается +32…+37 градусов, а местами, особенно во второй половине дня и вечером, температура поднимется до +39…+40 градусов. Ветер преимущественно восточного и северо-восточного направлений, с порывами до 15–17 м/с.

В Краснодаре ночью будет +20…+22 градуса, днем воздух прогреется до +35…+37. Осадков не прогнозируют.

На черноморском побережье также без осадков. Днем +28…+33 градуса. Ветер сменит направление с северного на юго-западный и западный, местами с порывами до 14 м/с.

В горах днем ожидается +18…+23.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае из-за сильной жары с 8 по 11 июля действует штормовое предупреждение. В течение четырех дней на территории региона ожидается повышение температуры до +30–40 градусов.

Анна Гречко