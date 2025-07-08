Кубанские гимнастки завоевали пять золотых медалей на соревнованиях в Москве

Спортсменки из Краснодарского края стали победителями международного турнира по спортивной гимнастике «Кубок сильнейших спортсменов», который прошел в Москве. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В соревнованиях участвовали 65 гимнастов из десяти стран, включая Турцию, Казахстан, Таиланд и Узбекистан. Кубань представили мастера спорта Елизавета Ус из Краснодара и Людмила Рощина из Анапы.

Людмила Рощина стала абсолютной чемпионкой: в многоборье, опорном прыжке, на брусьях и в вольных упражнениях. Всего спортсменка завоевала четыре золотые медали. Еще одну награду высшей пробы принесла команде Елизавета Ус — в упражнении на бревне.

Анна Гречко