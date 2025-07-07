Главные новости за 7 июля. Ростов-на-Дону и область

Прокуратура проверит

обоснованность увеличения цен агрегаторами и перевозчиками в условиях ограничений работы мобильной связи и интернета.

Избирательная комиссия Ростовской области получила уведомления от пяти кандидатов на должность губернатора региона. О своей готовности баллотироваться заявили врио губернатора региона Юрий Слюсарь («Единая Россия»), пенсионер Юрий Климченко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), депутат донского заксобрания Денис Фраш (ЛДПР), депутат Госдумы Евгений Бессонов (КПРФ) и экс-депутат донского заксобрания Сергей Косинов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Решением собрания депутатов исполняющей обязанности главы Семикаракорского городского поселения назначили Галину Юсину.

В Миллеровском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летнего подростка на воде. Во время купания ребенок нырнул в воду, после чего не появился на поверхности. Спустя приблизительно 20 минут тело мальчика было обнаружено и извлечено из воды без признаков жизни.

В Ростовском онкодиспансере провели операцию беременной пациентке с раком молочной железы. Женщина поступила на 36-й неделе беременности, после обследования был установлен диагноз. Медики приняли решение о срочной операции — радикальной резекции молочной железы. Это позволило минимизировать риски для плода и начать лечение без промедления.