В Ростовской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали медучреждение

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали детско-соматическое отделение районной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отделка помещения медучреждения находилась в аварийном состоянии. Требовались замена напольного покрытия, обновление поверхности стен и потолка, а также ремонт системы освещения.

Прокуратура внесла руководителю учреждения здравоохранения представление. После вмешательства в отделении произвели ремонт.

Мария Хоперская