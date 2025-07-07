«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие факторы влияют на курс доллара? Как может измениться его динамика? И какой стратегии лучше придерживаться инвесторам? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с экспертом финансовой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

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Олег Богданов: Доллар снижается, и я смотрел позиционирование хеджфондов, там максимально короткие позиции по нему. Общий консенсус: доллар будет падать дальше. На ваш взгляд, он обоснован? На что здесь стоит обратить внимание?

Владимир Зернов: Я считаю, что, наоборот, настало время для шорт-сквиза: доллар перепродан, слишком много людей забилось в одну и ту же сделку, и обычно это заканчивается если не разворотом, то какой-то значимой коррекцией. Потому что у всех одна и та же идея, когда все побегут на выход в одну дверь, там будет тесно. Кроме того, я думаю, что ситуация с тарифами Дональда Трампа будет разрешаться потихоньку. В принципе, это уже видно, снова был анонсирован новый дедлайн, уже теперь про август говорят. На мой взгляд, рынок потихоньку начнет переоценивать риск тарифной войны, и это поспособствует, возможно, коррекции доллара. Но говорить именно о развороте пока рано.

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