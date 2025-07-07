Депутат Госсовета Татарстана о смерти Старовойта: Он принял правильное решение

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев в своем Telegram-канале прокомментировал смерть бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта и заявил, что погибший принял верное решение.

«Я недавно говорил, что придут за всеми, кто виноват в том, что случилось в Курской области! Старовойт тоже знал об этом. И хотя самоубийство — это грех, но, считаю, он принял правильное решение», — сообщил господин Шарафиев.

Сегодня Роман Старовойт был найден мертвым в Подмосковном Одинцово с огнестрельным ранением. Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти. Основная версия случившегося — самоубийство. Утром 7 июля Роман Старовойт был снят с поста министра транспорта РФ.

Ранее погибший занимал должность губернатора Курской области. По данным «Ъ», против господина Старовойта дал показания его преемник на посту губернатора региона Алексей Смирнов. Его задержали в апреле по делу о хищении как минимум 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений. Как сообщил источник, Романа Старовойта могли задержать сегодня вечером и доставить на допрос.

Диана Соловьёва