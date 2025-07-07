На Дону родовые сертификаты получили 10,7 тысячи женщин в 2025 году

С начала 2025 года в регионе родовые сертификаты получили 10,7 тыс. женщин и новорожденных. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном отделении СФР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации источника, за оказанную медицинскую помощь отделение СФР перечислило медицинским учреждениям 112,6 млн. руб. С 2021 года родовый сертификат представляет собой электронный документ, который формируется при первичном посещении женской консультации.

«Сертификат позволяет женщине получать бесплатные медицинские услуги во время беременности и родов, а также обеспечивает медицинским обслуживанием детей в первый год жизни»,— пояснила «Ъ-Ростов» управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Если будущая мама наблюдается на платной основе, родовый сертификат не формируется. Отделение СФР оплачивает услуги медицинских организаций только в рамках ОМС.

Валентина Любашенко