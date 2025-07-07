Солдат из Удмуртии вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными с Украиной

Еще один солдат из Удмуртии вернулся в Россию в ходе обмена военнопленными с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей со 2 июня, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии

2 июля «Ъ-Удмуртия» писал, что в Россию вернулись двое военнослужащих, участвовавших в СВО из республики. С 23 по 25 мая в страну вернулись 15 солдат из региона.