Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Солдат из Удмуртии вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными с Украиной

Еще один солдат из Удмуртии вернулся в Россию в ходе обмена военнопленными с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей со 2 июня, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.

Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии

Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии

2 июля «Ъ-Удмуртия» писал, что в Россию вернулись двое военнослужащих, участвовавших в СВО из республики. С 23 по 25 мая в страну вернулись 15 солдат из региона.