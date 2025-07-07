В Татарстане 7 июля потеплеет до +30°

7 июля в Республике Татарстан температура днем составит до +25...+30°. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра региона.

Завтра, 8 июля, на территории республики местами ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром со скоростью 15–18 м/с. Температуры ночью составят +12...+17°.

9 июля в Татарстане прогнозируют температуры ночью +14...+19°, а днем +28...+33°. Осадков не ожидается. Ночью 10 июля возможны осадки из-за близости перемещающегося фронта, прогнозируется грозовой дождь. Температуры ночью составят +16...+21°, а днем — до +29...+34°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 11 и 12 июля в республике сохранится жаркая погода.

Диана Соловьёва