ТАСС: в деле экс-губернатора Курской области Смирнова могут появиться новые фигуранты

В деле о хищении средств на строительстве оборонительных сооружений в Курской области могут возникнуть новые фигуранты, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Сейчас обвиняемым по делу проходит бывший губернатор региона Алексей Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В деле Смирнова и его бывшего заместителя Дедова могут в скором времени появиться новые фигуранты, — сказал собеседник агентства. — Это связано с тем, что один из обвиняемых по делу начал активно давать показания».

Сегодня в Подмосковье был найден мертвым бывший министр транспорта Роман Старовойт, возглавлявший Курскую область с 2019 по 2024 года. Рядом с ним был найден наградной пистолет Glock. Как стало известно «Ъ», на господина Старовойта дали показания фигуранты дела о хищении на оборонительных сооружениях. Среди давших показания был Алексей Смирнов.