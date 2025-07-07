На Дону автомобили с пробегом за год подешевели на 6%

Средняя стоимость подержанных автомобилей в Ростовской области за год снизилась на 6%, составив 780 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Максимальное снижение цен зафиксировали на автомобили: Kia Sportage (-20%), Renault Logan (-15,8%), Mazda 6 (-14,6%), Volkswagen Polo и Volkswagen Passat (по -14,1%).

По сравнению с первым кварталом этого года, в апреле-мае средняя цена таких автомобилей упала на 2,5%. Значительнее всего подешевели машины следующих марок: Nissan (-5,4%), Renault (-5,1%), Chevrolet (-3,5%), Opel (-3,2%) и Lada (-3%).

Мария Хоперская