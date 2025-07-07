В Ростовской области построят завод авиакомплектующих за 300 млн рублей

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин подписал на выставке «Иннопром-2025» соглашение о сотрудничестве с Шахтинским метизным заводом. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, в рамках соглашения будет реализован инвестиционный проект по строительству завода комплектующих для импортозамещения деталей двигателей нескольких моделей, а также изделий для гражданских самолетов.

В настоящее время предприятие производит крепеж для авиационной отрасли. Для расширения производства и освоения выпуска новой продукции завод планирует изготавливать замки крепления лючков фюзеляжа, клипсы крепления пола, гидравлические рукава и другие комплектующие, поясняют в сообщении.

«Планируемый объем инвестиций составит около 300 млн руб. В результате будет создано 100 рабочих мест. Компания планирует активно участвовать в программах импортозамещения и обеспечивать российскую авиационную промышленность качественными комплектующими»,— подчеркнул Игорь Сорокин.

Валентина Любашенко