Управляющим директором башкирского агрохолдинга «Таврос» стал Сергей Новосад

Бывший HR-директор «Абсолют банка» Сергей Новосад стал управляющим директором группы компаний «Таврос». Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе агропромышленного холдинга.

По данным из открытых источников, господин Новосад имеет опыт работы на различных позициях в ОАО «МДМ Банк», ОАО «Банк Зенит», ПАО «Группа "Разгуляй"», авиакомпании S7 Airlines и других организациях. В 2022 году он вошел в Топ-100 директоров по персоналу по версии «Ъ».

В «Тавросе» Сергей Новосад будет отвечать за стратегическое управление персоналом, развитие корпоративной культуры и коммуникационную политику.

Группа компаний «Таврос» основана в 2011 году, владеет предприятиями по растениеводству, производству сахара, свиноводству, мясопереработке. Основные активы расположены в Башкирии. Бенефициаром агрохолдинга является Рустем Миргалимов.

Идэль Гумеров