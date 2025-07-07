В Ростовской области число вакансий для архитекторов упало на 40%

Количество вакансий для архитекторов в Ростовской области уменьшилось за год на 40%. По итогам первых шести месяцев их число составило 177, сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из статистических данных следует, что в Ростовской области на вакансию архитектора приходится 10,1 резюме, что свидетельствует о легком профиците. В Свердловской области показатель составляет всего 3,2 резюме, в Курганской области – 3,3.

Самые большие зарплаты среди регионов архитекторам предлагают в Сахалинской области – 160 тыс. руб., Москве – 150 тыс. руб., Московской области – 140 тыс. руб., Санкт-Петербурге – 120 тыс. руб. В Ростовской области работодатели предлагают кандидатам 80 тыс. руб. в месяц.

Мария Хоперская