Жители Удмуртии направили 580 сообщений о БПЛА по номеру 112 на прошлой неделе

Жители Удмуртии направили 580 сообщений о беспилотниках в службу 112 с 30 июня по 6 июля, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Всего за указанное время поступило 23 тыс. вызовов, почти 9 тыс. из них оказались ложными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В скорую медицинскую помощь перенаправили 2,5 тыс. сообщений, в полицию — 1,7 тыс., в пожарную службу — почти 1,2 тыс., в аварийную службу газовой сети — 513. По различным вопросам на прошлой неделе проконсультировали 2,5 тыс. человек.

Напомним, республика трижды подвергалась атакам БПЛА на прошлой неделе. Утром 1 июля беспилотники ВСУ ударили по оборонному предприятию в Ижевске. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух беспилотников атаковали объект на территории региона. Один из них попал в технические сооружения, другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

4 июля Удмуртия вновь была атакована беспилотниками ВСУ. Два из них уничтожила система ПВО, третий потерял координаты благодаря мерам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Власти региона о пострадавших не сообщали. Глава республики Александр Бречалов по итогам дня рассказал, что боевые расчеты Минобороны профессионально отработали по всем задачам.

Подробнее об атаке вражеских дронов 4 июля читайте в материале «Находимся в полной готовности».