ОПГ из трех пожилых сарапульчанок осудили за организацию борделя в местной сауне

Три пожилые сарапульчанки — лидера преступной группы (ОПГ) и два администратора — признаны виновными в организации борделя в одной из городских саун, в помещениях которой проститутки оказывали сексуальные услуги за деньги, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2019-2024 годах 66-летняя жительница Сарапула разработала план по организации занятия проституцией другими лицами под видом банных и гостиничных услуг с целью извлечения прибыли. К незаконной деятельности она привлекла 61-летнюю и 56-летнюю соучастниц, вместе с которыми содержался бордель. Эти фигурантки являлись администраторами притона.

Администраторы среди прочего вызывали клиентам проституток и рассчитывались с ними с учетом времени их нахождения в сауне, обеспечивая тем самым бесперебойную работу притона в круглосуточном режиме. Лидер ОПГ ежедневно осуществляла проверки и проводила беседы в том числе по вопросам «улучшения деятельности по оказанию секс-услуг» и привлечения новых клиентов.

«Администраторы ежедневно отчитывались перед лидером ОПГ о количестве оказанных услуг, доходах и расходах, а также занимались материально-техническим оснащением сауны»,— говорится в сообщении. В помещениях спа-салона была установлена камера видеонаблюдения. Деятельность борделя полицейские пресекли в ноябре 2024 года.

Подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Они признаны виновными в содержании притона для занятия проституцией (ст. 241 УК). Суд среди прочего учел положительные характеристики фигуранток, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности, их возраст и состояние здоровья родственников, и смягчил наказание (ст. 64 УК). Лидера ОПГ оштрафовали на 85 тыс. руб. Аналогичное наказание назначили 61-летней соучастнице: ей назначили штраф в размере двух пенсий — 43,9 тыс. руб. При этом 56-летней администратору дали один год лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.