Лондон встретит Макрона по-королевски

Эмманюэль Макрон отправляется 8 июля с трехдневным государственным визитом в Великобританию. Первый с 2008 года визит такого уровня французского президента в Соединенное Королевство призван продемонстрировать, что франко-британское единство играет ведущую роль в перезагрузке отношений Лондона со всем Евросоюзом. Несмотря на довольно теплые отношения Макрона с британским премьером Киром Стармером, подпитанные общей позицией по Украине, между двумя лидерами имеются и разногласия. В частности, относительно подхода к ведению дел с президентом США Дональдом Трампом.

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Фото: ANTHONY ANEX / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: ANTHONY ANEX / Pool / Reuters

Вся королевская рать

Последний раз французский президент бывал с государственным визитом по другую сторону Ла-Манша в 2008 году — тогда Николя Саркози посещал ныне покойную королеву Елизавету II. Нынешний же приезд Эмманюэля Макрона в Великобританию станет не только его первым госвизитом в эту страну, но и первым визитом главы европейского государства в Британию эпохи правления короля Карла III и после «Брексита». Поэтому и в Лондоне, и в Париже его заранее преподнесли как знак особых отношений между Францией и Великобританией. А тот факт, что с визитом такого уровня в Британию французский лидер еще и опередил президента США Дональда Трампа (его ждут лишь к концу года), наверняка вызывает воодушевление и гордость у Парижа.

С учетом всех этих обстоятельств принимающая сторона постаралась принять гостя с максимальной помпезностью.

Встречать президента Макрона и его супругу Брижит 8 июля на базу ВВС Нортхолт отрядили принца и принцессу Уэльских, которые затем должны проводить гостей до Виндзорского замка.

До президента Франции высоких гостей не принимали в Виндзоре с 2014 года. Правда, причина отказа от традиционного для таких случаев Букингемского дворца банальна: дворец закрыли на реконструкцию.

По прибытии в Виндзор чету Макрон ждет официальное приветствие короля и королевы, салют в близлежащем парке и неспешная прогулка в каретах к Виндзорскому замку, во дворе которого церемония приветствия гостей будет продолжена. Далее, после визита в Вестминстерское аббатство для возложения венка к могиле Неизвестного солдата, речи Макрона перед депутатами и лордами в Вестминстерском дворце, а затем еще и встречи с политическими лидерами в Ланкастер-хаусе, первая чета Франции вернется в Виндзорский замок на государственный банкет.

Общение с представителями британской монархии, чье влияние всегда использовалось Лондоном для укрепления дипломатических связей, продолжится и на следующий день. В их сопровождении Макроны утром 9 июля возложат цветы к могиле королевы Елизаветы II в часовне Святого Георгия в Виндзоре, увидят карету, подаренную королеве Виктории французским королем Луи-Филиппом I в 1844 году, и, наконец, посмотрят на серого коня по кличке Фабулё де Мокур. Его нынешний президент Франции подарил покойной королеве на платиновый юбилей, когда в 2022 году отмечалось 70-летие ее правления.

И лишь к обеду 9 июля глава Елисейского дворца наконец переместится на Даунинг-стрит, 10. Там же на следующий день пройдет двусторонний саммит с британским премьером Киром Стармером, на котором лидеры, как ожидается, углубят тесные двусторонние связи Лондона и Парижа в сфере безопасности и обороны.

От почти ненависти до почти любви

Несколько лет назад отношения Парижа и Лондона были если не враждебными, то крайне напряженными. Начиная со времен Бориса Джонсона, страны вечно спорили то по теме рыболовства на фоне выхода Британии из ЕС, то из-за ушедшего из-под носа Франции контракта на подлодки для Австралии (он достался британцам в рамках созданного затем блока AUKUS), то из-за нелегалов, отправлявшихся из Франции к британским берегам. Пресс-секретарь экс-премьера Гуто Харри как-то заявил, что Джонсон даже угрожал «набить морду» президенту Макрону в ответ на его критику относительно жесткого обращения Лондона с украинскими беженцами. Сменившая Джонсона на посту премьера Лиз Трасс оказалась не сильно лучше и даже не смогла сказать, является ли президент Макрон другом или врагом для британцев.

При Риши Сунаке отношения двух стран начали налаживаться, чему отчасти способствовал госвизит короля Карла во Францию в 2023 году. А с приходом к власти в Соединенном Королевстве в прошлом году Кира Стармера, задавшегося целью «перезагрузить» испорченные выходом страны из ЕС отношения Британии с Брюсселем, связи Парижа и Лондона и вовсе вышли на уровень тесного партнерства.

За год своего премьерства Кир Стармер уже пять раз посещал Париж, несколько раз с поездками в Лондоне за это время бывал и Макрон. Во многом такое взаимодействие было скреплено сотрудничеством по Украине. Как известно, именно Франция и Британия стали инициаторами создания нынешней весной «коалиции желающих» помогать Киеву деньгами, вооружениями и даже миротворцами (пусть к нынешнему моменту эта идея и сошла практически на нет).

Тем не менее ряд взаимных обид и разногласий, хотя обе стороны их теперь предпочитают не высказывать публично, остался. Прежде всего, все тот же вопрос о нелегалах, пытающихся добраться до британского побережья на небольших лодках через Ла-Манш из Франции. Невзирая на целый ряд совместных усилий, в текущем году в Великобританию по воде сумели добраться почти 20 тыс. нелегалов, на 50% больше, чем за тот же период 2024 года. И если Лондон последовательно настаивает на более жестких мерах со стороны Франции, то Париж рассматривает эту проблему как общеевропейский, а не двусторонний вопрос.

Кроме того, с текущего года у Макрона и Стармера появилась еще одна головная боль в лице президента США Дональда Трампа. И, как заметил изданию Politico бывший французский дипломат Франсуа-Жозеф Шишан, хотя нынешняя неделя станет «саммитом примирения», у лидеров двух стран наверняка будут «разногласия по вопросам, касающимся того, как иметь дело с Трампом».

Если британский премьер всегда был крайне осторожен и даже податлив в общении с главой Белого дома, то Эмманюэль Макрон не стеснялся проявлять неуступчивость в отношении Дональда Трампа и даже бросать ему вызов. Одним из таких поступков стал, например, предпринятый перед саммитом G7 в Канаде визит Макрона в Гренландию в знак поддержки острова на фоне притязаний на него президента США. За это, как поговаривают, Макрон и получил вскоре публичную выволочку от Трампа.

«Эмманюэль всегда все путает»,— недипломатично отозвался тот о французском коллеге в июне, когда тот сообщил, что Трамп покидает саммит «семерки» ради работы над перемирием между Израилем и Ираном.

Глава Елисейского дворца, как утверждается, остался очень недоволен тем, что Стармер заключил с Трампом соглашение о снижении пошлин на британские товары, тогда как Франция как член ЕС так и осталась под угрозой повышенных тарифов. И как предположил директор консалтинговой компании Flint Global Франсуа-Жозеф Шишан, ввиду того, что Лондону и Вашингтону «еще предстоит обсудить детали» соглашения, «Макрон окажет давление на Стармера, чтобы тот не принимал все требования Трампа и примкнул к единому европейскому фронту».

Наталия Портякова