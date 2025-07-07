В Уфе компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за коммерческий подкуп

Прокуратура Калининского района возбудила в отношении ООО «Испэк» административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ), по результатам рассмотрения которого компанию оштрафовали на 500 тыс. руб.

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Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ООО «РН-Транспорт» и «Испэк» заключили договор на проведение электроизмерений на сумму более 1,3 млн руб. Из-за выявленных нарушений заказчик инициировал внутреннее расследование. Тогда руководитель «Испэк» (по данным «Ъ-Уфа, это Динат Биктемиров), передал через своего юриста представителю «РН-Транспорт» 80 тыс. руб.

Посредника задержали во время передачи взятки.

Калининский районный суд Уфы признан взяткодателя виновным в коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 1,2 млн руб. В отношении посредника также вынесен обвинительный приговор.

ООО «Испэк», по данным Rusprofile, зарегистрировано в сентябре 2008 года в Уфе. Владельцами являются Денис Валишин и Динат Биктемиров. Компания занимается испытанием и анализом физико-механических свойств материалов и веществ. В 2024 году при выручке 91,2 млн руб. чистая прибыль фирмы составила 30 млн руб.

Майя Иванова