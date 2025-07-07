Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему растет интерес к вьетнамским произведениям искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Чернуски в Париже.

Фото: Daderot / Wikipedia Музей Чернуски в Париже.

Фото: Daderot / Wikipedia

Вьетнамские художники зарекомендовали себя как восходящие звезды мирового арт-рынка. Цены на них растут, обостряется конкуренция между французскими аукционными домами и международными игроками. Всего за десять лет аукционные продажи вьетнамских произведений искусства значительно выросли, увеличив аукционный оборот в пять раз: с $10 млн в 2014 году до $49 млн в 2024-м. Количество проданных лотов также следует аналогичной динамике, увеличившись более чем на 230% за тот же период.

Вьетнам в настоящее время является одной из лидирующих держав Юго-Восточной Азии. Страна переживает радикальные преобразования, перейдя от крайней бедности к статусу государства со средним уровнем дохода. В 2024 году темпы экономического роста во Вьетнаме составили 7%, что сделало его одной из самых динамичных экономик как в региональном, так и в глобальном масштабе. Эта жизненная сила подпитывает появление амбициозного среднего класса и частных состояний, стремящихся утвердить свою культурную и национальную идентичность.

Таким образом, подъем вьетнамского арт-рынка напрямую связан с экономическим ростом страны. И, как и в Китае какое-то время назад, возникло сильное движение за репатриацию вьетнамских произведений искусства, подпитываемое новым населением молодых и полных энтузиазма местных коллекционеров, в основном в возрасте от 30 до 50 лет. Последних привлекают как символическая ценность, так и спекулятивный потенциал этих произведений, что делает вьетнамское искусство популярным вложением.

По мере того, как вьетнамский арт-рынок растет во всем мире, Франция играет центральную роль в его открытии и продвижении. 2024 год знаменует собой поворотный момент: столетие Индокитайской школы изящных искусств отмечает Музей Чернуски в Париже, который посвятил первую крупную ретроспективу трем пионерам вьетнамского современного искусства. Это Ле Фо (1907-2001 годы), Май Трунг Ту (1906-1980 годы) и Ву Као Дам (1908-2000 годы). Продолжим в другой программе о вьетнамском искусстве.

Дмитрий Буткевич