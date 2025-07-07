В Башкирии прогнозируются дожди с грозами

В Башкирии 8 июля ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС. Ночью без осадков, по северу небольшой дождь. Днем прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер западный 3–8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +10...+15°, по востоку до +5°, днем +21...+26°.

В Уфе днем ожидается кратковременный дождь с грозами. Ветер западный 3–8 м/с, при грозе порывистый. Столбик термометра ночью покажет +12...+14°, днем +24...+26°.

Венера Хисамова