«Уровень тенниса россиян очень высок»

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона. Он встретится с американцем Тейлором Фрицем. Еще один россиянин Андрей Рублев уступил в четвертом круге испанцу Карлосу Алькарасу в четырех сетах. За развитием событий на Уимблдоне следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susan Mullane-Imagn Images / Reuters Фото: Susan Mullane-Imagn Images / Reuters

Первая неделя Уимблдона оказалась весьма богата на сенсации. Ни много ни мало 36 сеяных игроков покинули турнир за семь дней. К сожалению, среди них оказался и лучший теннисист нашей страны Даниил Медведев. Но без россиян на второй неделе лондонский турнир не остался. 6 июля в четвертьфинал выше Карен Хачанов. К сожалению, Андрей Рублев до этой стадии добраться не смог. Но претензий к нему быть не должно. Он встречался со второй ракеткой мира, одним из главных претендентов на победу в турнире Карлосом Алькарасом. Россиянин порой показывал классный теннис, но уровень испанца запредельный, так что поражение Рублева было предсказуемо.

Второй претендент на успех в Англии — первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Алькарас и Синнер в данный момент два лучших теннисиста мира. Не исключено, что их противостояния войдут в историю, так же как матчи Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, например. Появление таких игроков точно сделает мировой теннис лучше и зрелищнее, уверен заслуженный тренер России Борис Собкин: «На вершине два совершенно разных стиля, каждый из которых позволяет добиваться результатов. И для тенниса это просто прекрасно. А дальше — вопрос вкуса, кому что больше нравится».

Не стоит сбрасывать со счетов и именитого ветерана Новака Джоковича. Серб, хоть и не без труда, но все же вышел в четвертый круг и сегодня встретится с австралийцем Алексом Де Минором. Несмотря на возраст, а Джоковичу сейчас 38 лет, он вполне может побороться за еще один титул большого шлема. Именно на Уимблдоне, который Новак выигрывал семь раз, у серба есть шанс удивить всех, считает теннисный обозреватель издательского дома коммерсант Евгений Федяков: «Сравнительно недолгие розыгрыши на траве, Джокович ее прекрасно чувствует. Он много раз выигрывал Уимблдон, он знает там все. Если, конечно же, такие соперники, как Синнер, Алькарас ему где-то помогут, покажут не лучшую свою игру, то, конечно, у Джоковича могут быть шансы».

Что же касается женского одиночного разряда, то здесь главной претенденткой на победу считается белорусская теннисистка Арина Соболенко. Но пока в деле еще четыре россиянки. Анастасия Павлюченкова уже вышла в четвертьфинал, а Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева 7 июля сыграют матчи четвертого круга. Конечно, сейчас главные надежды связны с первой ракеткой России Миррой Андреевой. Она не раз доказывала, что способна на многое, а если учесть количество сенсаций на этом Уимблдоне, то надеяться можно. Но заслуженный тренер России Борис Собкин считает, что возраст может помешать Андреевой:

«Ждать от девчонки в 18 лет, что она стабильно будет идти вверх — так не бывает. Она молодец, она классно играет, но неминуемо будут и спады, и обидные проигрыши, и потери качества игры. Это все вполне объяснимо».

Но как бы не сложилось у Мирры в этот раз, до побед на турнирах Большого шлема она дорасти должна. Вообще уровень тенниса, который сейчас демонстрируют представители нашей страны, очень высок. На этом Уимблдоне в четвертый круг вышло аж шесть россиян, такого не было с 2008 года. Все они заработали по $326 тыс. Те, кто окажется в четвертьфинале получат по $550 тыс.

Ну а победители этого Уимблдонского турнира как в мужском, так и женском одиночном разрядах, какую бы страну они не представляли, заберут невероятные пять миллионов $560 тыс. каждый. Таких денег на турнирах большого шлема чемпионам еще не палили ни когда в истории.

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Владимир Осипов