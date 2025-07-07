Председатель ЦИК РТ: в Татарстане нет запроса на многодневное голосование

Выборы раиса Татарстана 14 сентября 2025 года пройдут в однодневном формате, поскольку в республике отсутствует социальный запрос на многодневное голосование. Об этом сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Действующий раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам председателя ЦИК республики, многодневное голосование стартовало в период пандемии, когда был социальный запрос на разгрузку участков.

«Ни от одного субъекта общественного не поступало заявок, что давайте (выборы — „Ъ Волга-Урал“) проведем в течение трех дней», — отметил господин Кондратьев. Он подчеркнул, что многодневное голосование создает огромное психологическое и физическое напряжение для 2,7 тысяч участковых и 65 территориальных избирательных комиссий, а также требует дополнительных финансовых затрат на компенсации работникам, которые на это время уходят со своих предприятий. Кроме того, необходимо обеспечивать безопасность на всех объектах в течение трех дней.

Относительно электронного голосования господин Кондратьев подчеркнул, что Татарстан технически готов к его проведению, но объяснмл отказ от него соображениями безопасности в текущих условиях.

«Мы не имеем права голос избирателя потерять или каким-то образом с пренебрежением отнестись к этому голосу», — заявил председатель ЦИК Татарстана. Кроме того, он напомнил, что в 2015 году в республике уже проводилось электронное голосование с помощью специальных устройств на 245 участках.

Накануне действующий раис Татарстана Рустам Минниханов подал документы для участия в сентябрьских выборах главы республики. Его полномочия истекают в сентябре 2025 года. В июне 2025 года партия «Единая Россия» выдвинула Рустама Минниханова кандидатом на выборах. Это решение было принято на региональной партийной конференции, где его поддержали единогласно.

Помимо Рустама Минниханова на выборы выдвинулись руководитель фракции КПРФ в Госсовете республики Хафиз Миргалимов, глава регионального отделения ЛДПР Руслан Юсупов и председатель татарстанского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов.

Анар Зейналов