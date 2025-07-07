В Ершове Саратовской области произошел взрыв в многоэтажке

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в жилом многоэтажном доме в городе Ершов «произошло возгорание с частичным обрушением на этаже».

«По предварительным данным, пострадали три квартиры, среди людей жертв нет», — сказал глава региона.

Сейчас пожарные ликвидируют возгорание, жителей эвакуируют из здания.

Глава Ершовского района Константин Мызников вскоре сообщил, что в пятиэтажке на улице Космонавтов взорвался бытовой газ, пишет «Ъ-Средняя Волга». В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 20 кв. Никто из жильцов не пострадал.