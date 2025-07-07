Рассмотрение дела о захвате заложников в ростовском СИЗО начнется 14 июля

Южный окружной военный суд назначил дату первого судебного заседания по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО-1 летом 2024 года. Заседание состоится 14 июля в 10:00, сообщает пресс-служба суда.

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Пятерых подсудимых обвиняют в попытке побега, захвате двоих сотрудников ФСИН в заложники, участии в террористической организации и других преступлениях.

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 июня 2024 года группа заключенных СИЗО-1 покинула камеру через окно, отогнув решетки с помощью заточек и ножей. Сбежавшие избили четверых сотрудников ФСИН и захватили в заложники начальника оперативного управления изолятора Александра Богму и младшего инспектора дежурной смены Виктора Кончакова.

После этого фигуранты опубликовали в интернете видео, в котором назвали себя приверженцами организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в Российской Федерации). Заключенные потребовали предоставить им автомобиль и возможность покинуть Россию.

Около 11 часов утра 16 июня, спустя несколько часов после первых сообщений о происшествии, состоялся штурм СИЗО-1, в ходе которого правоохранители ликвидировали пятерых преступников. Еще пятеро предполагаемых захватчиков, в том числе выживший после ранения в голову Камнев, были задержаны.

Подробнее о деле читайте в тексте «Ъ-Ростов» «Террористы готовятся к процессу»

Кристина Федичкина