В Ростове-на-Дону появится завод автокомпонентов за 500 млн рублей

Компания «Центр испытаний и экспертиз» планирует за два года построить в Ростове-на-Дону новое производство автокомпонентов стоимостью 500 млн руб. Соглашение о реализации проекта подписано на международном промышленном форуме «Иннопром». Об этом сообщает «Ведомости.Юг» со ссылкой на гендиректора регионального агентства инвестиционного развития Игоря Буракова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации господина Буракова, строительство ведется в западной промышленной зоне донской столицы. Общая площадь нового производства составит около 5 тыс. кв м, из которых 2 тыс. кв м планируется возвести уже в 2025 году. Сейчас на площадке будущего завода уже идет строительство первой очереди производственных зданий.

«Предприятие освоит выпуск выхлопных систем и комплектующих к ним для сельхозтехники и другие новые, востребованные рынком направления. Производственная мощность предприятия возрастет до более чем 40 тыс. изделий в год. Запуск новых мощностей позволит производителю в два-три раза расширить линейку продукции, замещающей китайские и европейские аналоги»,— отметил генеральный директор регионального агентства инвестиционного развития Игорь Бураков.

Сейчас Ростовский завод выхлопных систем выпускает около 150 наименований продукции. Учредителем предприятия является компания «Центр испытаний и экспертиз». Ее генеральный директор Алексей Березовский подчеркнул, что все производимые сейчас выхлопные системы и их компоненты полностью отечественные.

Особенностью ростовского производства является использование нержавеющей стали, что позволяет гарантировать защиту изделий от сквозной коррозии на пять лет или 150 тыс. км пробега транспортного средства. В рамках реализации проекта предприятие оснастят современным оборудованием с роботизированными сварочными и штамповочными линиями.

На территории нового производственного комплекса будет работать аккредитованная испытательная лаборатория, что позволит проводить полный цикл контроля качества выпускаемой продукции.

Валентина Любашенко