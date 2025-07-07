В Ростове-на-Дону появится завод автокомпонентов за 500 млн рублей
Компания «Центр испытаний и экспертиз» планирует за два года построить в Ростове-на-Дону новое производство автокомпонентов стоимостью 500 млн руб. Соглашение о реализации проекта подписано на международном промышленном форуме «Иннопром». Об этом сообщает «Ведомости.Юг» со ссылкой на гендиректора регионального агентства инвестиционного развития Игоря Буракова.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По информации господина Буракова, строительство ведется в западной промышленной зоне донской столицы. Общая площадь нового производства составит около 5 тыс. кв м, из которых 2 тыс. кв м планируется возвести уже в 2025 году. Сейчас на площадке будущего завода уже идет строительство первой очереди производственных зданий.
«Предприятие освоит выпуск выхлопных систем и комплектующих к ним для сельхозтехники и другие новые, востребованные рынком направления. Производственная мощность предприятия возрастет до более чем 40 тыс. изделий в год. Запуск новых мощностей позволит производителю в два-три раза расширить линейку продукции, замещающей китайские и европейские аналоги»,— отметил генеральный директор регионального агентства инвестиционного развития Игорь Бураков.
Сейчас Ростовский завод выхлопных систем выпускает около 150 наименований продукции. Учредителем предприятия является компания «Центр испытаний и экспертиз». Ее генеральный директор Алексей Березовский подчеркнул, что все производимые сейчас выхлопные системы и их компоненты полностью отечественные.
Особенностью ростовского производства является использование нержавеющей стали, что позволяет гарантировать защиту изделий от сквозной коррозии на пять лет или 150 тыс. км пробега транспортного средства. В рамках реализации проекта предприятие оснастят современным оборудованием с роботизированными сварочными и штамповочными линиями.
На территории нового производственного комплекса будет работать аккредитованная испытательная лаборатория, что позволит проводить полный цикл контроля качества выпускаемой продукции.