В Миллеровском районе началась проверка по факту гибели подростка в пруду

Миллеровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ростовской области установит обстоятельства гибели 13-летнего подростка на воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

По предварительной информации, 6 июля 2025 года в станице Мальчевской Миллеровского района мальчик вместе с матерью и младшей сестрой отправился на отдых к пруду. «Во время купания ребенок нырнул в воду, после чего не появился на поверхности. Спустя приблизительно 20 минут тело мальчика было обнаружено и извлечено из воды без признаков жизни. Проведенные на месте реанимационные мероприятия положительного результата не принесли»,— рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», это уже второй случай гибели на воде за неделю. Тело еще одного утонувшего было обнаружено в Матвеево-Курганском районе.

Наталья Белоштейн