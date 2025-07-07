В Удмуртии отменен режим «Беспилотная опасность»

Режим «Беспилотная опасность» в Удмуртии отменен в 12:30 местного времени, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Режим был введен в 06:00. С 11:00 до 12:10 дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ самолетного типа над Белгородской областью и Крымом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, республика трижды подвергалась атакам БПЛА на прошлой неделе. Утром 1 июля беспилотники ВСУ ударили по оборонному предприятию в Ижевске. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух беспилотников атаковали объект на территории региона. Один из них попал в технические сооружения, другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

4 июля Удмуртия вновь была атакована беспилотниками ВСУ. Два из них уничтожила система ПВО, третий потерял координаты благодаря мерам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Власти региона о пострадавших не сообщали. Глава республики Александр Бречалов по итогам дня рассказал, что боевые расчеты Минобороны профессионально отработали по всем задачам.

Подробнее об атаке вражеских дронов 4 июля читайте в материале «Находимся в полной готовности».